Archeolodzy odkryli kilka kilometrów od Stonehenge ślady prostszej konstrukcji sprzed około 5 tys. lat
Około 5 km od Stonehenge odnaleziono ślady znacznie prostszej konstrukcji sprzed około 5 tys. lat – informuje BBC. Do naszych czasów zachowały się jedynie dwa zagłębienia w ziemi, w których kiedyś prawdopodobnie znajdowały się drewniane słupy. Badacze szacują, że miały one od 2 do 4 m wysokości i stały w odległości około 120 m od siebie. Słupy już dawno uległy rozkładowi, jednak analiza wykazała, że były ustawione w jednej linii ze Słońcem podczas przesilenia letniego i zimowego. Podobne znaczenie astronomiczne ma układ kamieni w Stonehenge.
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Pozostałości odkryto 10 lat temu, podczas przygotowywania terenu pod budowę wojskowych domów w miejscowości Bulford. Dopiero szczegółowa analiza pozwoliła potwierdzić związek konstrukcji z ruchem Słońca. Naukowcy musieli odtworzyć wygląd nieba sprzed 5 tys. lat, ponieważ położenie ciał niebieskich zmieniało się na przestrzeni stuleci. Po uwzględnieniu szerokości drewnianych słupów ustalono, że zostały one bardzo dokładnie ustawione – na wschód Słońca podczas przesilenia letniego i zachód Słońca podczas przesilenia zimowego.
Stanowisko pochodzi z okresu, w którym w rejonie Stonehenge powstawały pierwsze ziemne konstrukcje. Słynne kamienie ustawiono dopiero około 500 lat później. Zdaniem badaczy mieszkańcy Bulford mogli uczestniczyć w budowie najwcześniejszych części monumentu.
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W pobliżu dołów po słupach archeolodzy znaleźli dziesiątki innych zagłębień zawierających fragmenty ceramiki, kości zwierząt oraz narzędzia z krzemienia. Wśród nich znajdował się rzadki nóż z okresu neolitu o kształcie przypominającym dysk. Nóż został starannie ustawiony w pozycji pionowej i badacze przypuszczają, że mógł mieć symboliczne znaczenie, być może nawiązując swoim kształtem do Słońca. Odkryto również poroże używane prawdopodobnie do kopania oraz zdobione fragmenty naczyń. Znaleziska sugerują, że prehistoryczni ludzie organizowali w tym miejscu spotkania.
Słońce miało ogromne znaczenie dla pierwszych społeczności rolniczych. Badacze uważają, że szczególnie istotny był czas przesilenia zimowego, z uwagi na ograniczony dostęp światła. Ceremonie miały prawdopodobnie przywołać lub zaznaczyć jego powrót.
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