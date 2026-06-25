3 lipca Polska Izba Rzeczników Patentowych (PIRP) rozpoczyna nowy nabór wniosków na aplikację rzecznikowską, która jest pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień zawodowych.

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Aplikacja rzecznikowska. Polska Izba Rzeczników Patentowych rozpoczyna nabór

Rzecznik patentowy to specjalista pomagający chronić własność intelektualną w biznesie, nauce oraz sztuce. Zawód ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

– Aplikacja rzecznikowska jest otwarta dla absolwentów kierunków technicznych, biologiczno-przyrodniczych, medycznych, prawniczych, administracyjnych czy ekonomicznych – mówi Paweł Kurcman, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. – Interdyscyplinarne połączenie kompetencji idealnie wpisuje się w zawód rzecznika patentowego, który jest pierwszym partnerem biznesu i nauki w procesie ochrony i komercjalizacji innowacji.

Zapotrzebowanie na ochronę własności intelektualnej rośnie wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii oraz coraz szerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w działalności biznesowej. Rozwój technologiczny rodzi nowe wyzwania związane z ochroną praw autorskich, własnością rezultatów pracy generatywnej sztucznej inteligencji oraz przeciwdziałaniem nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzych utworów, danych i oznaczeń. W efekcie skuteczne zarządzanie własnością intelektualną staje się dziś nie tylko elementem ochrony interesów przedsiębiorstwa, ale również istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej i wartości biznesu.

– Wraz z tymi trendami rośnie znaczenie zawodu rzecznika patentowego, który stał się zawodem przyszłości zapewniającym stabilną pozycję na rynku pracy – zwraca uwagę Prezes PIRP i dodaje – Nasza Izba zapewnia gruntowne przygotowanie do wykonywania zawodu i wspiera rozwój kompetencji na dalszym etapie kariery.

Nabór na aplikację rzecznikowską rusza 3 lipca

Nabór wniosków na aplikację rzecznikowską rusza 3 lipca 2026 r. Wymagane dokumenty kandydaci mogą składać do 18 września 2026 r. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Tegoroczny egzamin konkursowy zaplanowano na 3 października 2026 r. Aplikacja rzecznikowska trwa 3 lata, w trakcie których aplikanci przyswajają teorię i praktykę, a także odbywają praktyki w Urzędzie Patentowym RP.

Więcej informacji na temat aplikacji oraz procesu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.