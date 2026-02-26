247 Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
246 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023
245 Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny najnowszej generacji w celu realizacji kompleksowych i innowacyjnych metod leczenia onkologicznego”
Jeśli mąż i żona mają wspólny majątek, przelewy z konta na konto nie są darowizną. I fiskusowi nic do tego. Może...
Już w przyszły wtorek 3 marca 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym. Wprowadzają one możliw...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
