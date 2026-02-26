247 Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

246 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023

245 Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny najnowszej generacji w celu realizacji kompleksowych i innowacyjnych metod leczenia onkologicznego”