Monitor Polski z 2 lutego 2026 r. (poz. 162-171)

Aktualizacja: 04.02.2026 07:02 Publikacja: 02.02.2026 21:20
171 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje wolnorynkowe i kwalifikacje sektorowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
170 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
169 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
168 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej do 2034 r.
167 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
166 Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pawilonów: nr XVIII na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, nr XIV na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży oraz nr XVII na oddział psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim”
165 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2026 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”
164 Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach o Poradnię Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz doposażenie Oddziału Psychiatrycznego stacjonarnego dla dorosłych wraz z wymianą nawierzchni dojazdowej”
163 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
162 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa warunków świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Zofia i Nikodem - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnow...
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prez...
ZUS będzie wkrótce wydawać nowe legitymacje dla emerytów i rencistów. Będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas