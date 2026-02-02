Monitor Polski z 2 lutego 2026 r. (poz. 162-171)

171 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje wolnorynkowe i kwalifikacje sektorowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Reklama Reklama

170 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

169 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

168 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej do 2034 r.

167 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji