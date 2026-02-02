Rzeczpospolita
Monitor Polski z 2 lutego 2026 r. (poz. 162-171)

Publikacja: 02.02.2026 21:20

171 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje wolnorynkowe i kwalifikacje sektorowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

170 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji sektorowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

169 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

168 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej do 2034 r. 

167 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji 

166 Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pawilonów: nr XVIII na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, nr XIV na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży oraz nr XVII na oddział psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim”

165 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2026 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” 

164 Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach o Poradnię Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz doposażenie Oddziału Psychiatrycznego stacjonarnego dla dorosłych wraz z wymianą nawierzchni dojazdowej” 

163 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

162 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa warunków świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu”

