Aktualizacja: 04.02.2026 07:02 Publikacja: 02.02.2026 21:26
119 Ustawa z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
118 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych
117 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
116 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Zofia i Nikodem - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnow...
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prez...
ZUS będzie wkrótce wydawać nowe legitymacje dla emerytów i rencistów. Będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstw...
