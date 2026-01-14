Monitor Polski z 14 stycznia 2026 r. (poz. 57 - 71)

71 Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, modernizacja budynków szpitalnych oraz doposażenie infrastruktury technicznej i medycznej w celu poprawy jakości i dostępności do kompleksowej opieki psychiatrycznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

70 Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z założeniami reformy opieki psychiatrycznej”

69 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2026 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

68 Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na potrzeby psychiatrii”

67 Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój infrastruktury i standardów opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”