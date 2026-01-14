Monitor Polski z 14 stycznia 2026 r. (poz. 57 - 71)

Aktualizacja: 14.01.2026 21:25 Publikacja: 14.01.2026 20:44
71 Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, modernizacja budynków szpitalnych oraz doposażenie infrastruktury technicznej i medycznej w celu poprawy jakości i dostępności do kompleksowej opieki psychiatrycznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
70 Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z założeniami reformy opieki psychiatrycznej”
69 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2026 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
68 Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na potrzeby psychiatrii”
67 Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój infrastruktury i standardów opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”
66 Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową i doposażeniem infrastruktury strategicznej budynku Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy przy ul. Korczaka 27 wykonującego działalność leczniczą w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień”
65 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Budowanie wizerunku osobistego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
64 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2025 r. nr 1130.62.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
63 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. nr 1130.61.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
62 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. nr 1130.60.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
61 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. nr 1130.58.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
60 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. nr 1130.57.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
59 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2025 r. nr 1131.58.2025 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej
58 Uchwała nr 735/2025 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 października 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
57 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2025 r. nr 1130.68.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
