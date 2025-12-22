1285 Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”

1284 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie ogólnopolskiej sieci branżowych centrów umiejętności na lata 2023–2028

1283 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021–2027

1282 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie listy państw i terytoriów uczestniczących w automatycznej wymianie informacji o sprzedawcach za rok 2025

1281 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt