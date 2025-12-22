Aktualizacja: 22.12.2025 18:09 Publikacja: 22.12.2025 17:36
1285 Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”
1284 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie ogólnopolskiej sieci branżowych centrów umiejętności na lata 2023–2028
1283 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021–2027
1282 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie listy państw i terytoriów uczestniczących w automatycznej wymianie informacji o sprzedawcach za rok 2025
1281 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
Sąd uznał, że spółki należące do grupy Budimex dopuściły się niedozwolonego porozumienia, składając w przetargu...
Żeby uniknąć wielomilionowych kar trzeba niezwłocznie zreformować Trybunał Konstytucyjny, obsadzić wakaty sędzio...
Wybór odpowiedniego momentu na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie emerytury może pozytywnie wpłynąć na wysokoś...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Polska ortografia szykuje się na największe porządki od dziesięcioleci. Od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obo...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
