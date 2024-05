Monitor Polski z 27 maja 2024 r. (poz. 393 - 398)

398 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Reklama

397 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

396 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w połogu prawidłowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

395 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Modelowanie procesów produkcji fine chemicals” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

394 Uchwała nr 256/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego