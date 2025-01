Na pierwszą opinię Rady Fiskalnej o budżecie państwa jeszcze poczekamy

Członka Rady będzie powoływał Sejm za zgodą Senatu i po przeprowadzeniu publicznego przesłuchania kandydatów. Również Sejm za zgodą Senatu będzie mógł odwołać członka Rady przed upływem kadencji, ale tylko w określonych przypadkach.

Kto będzie zasiadał w Radzie Fiskalnej

Członkiem Rady Fiskalnej może być obywatel polski, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią. Zwykli członkowie Rady Fiskalnej powinni posiadać co najmniej tytuł magistra oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dwóch z trzech dziedzin: finansów publicznych, makroekonomii lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych. Członkiem Rady nie może być jednak: poseł, senator oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Europejskiej, radny, członek Komisji Europejskiej, osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujący kierownicze stanowiska państwowe, wójt (burmistrz, prezydent miasta), członek zarządu powiatu oraz członek zarządu województwa, członek partii politycznej, osoba prowadząca zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa oraz osoba, która pełniła powyższe funkcje albo stanowiska w okresie 4 lat przed dniem powołania na członka Rady z wyłączeniem członka partii politycznej.

W przypadku osoby, która miałaby przewodniczyć Radzie Fiskalnej wymagania dotyczące kwalifikacji są nieco wyższe. Przewodniczący powinien mieć bowiem co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki prawne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych. Ewentualnie wystarczy tytuł magistra, ale co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych.

Osoby zasiadające w Radzie Fiskalnej mogą liczyć na ochronę prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, ale nie mogą prowadzić działalności zarobkowej (poza naukową i dydaktyczną), zajmować żadnych innych stanowisk oraz posiadać więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów w spółkach. Nie muszą jednak martwić się o byt, gdyż będzie im przysługiwało wynagrodzenie liczone z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej. Mnożnik ten ma wynosić 9,5 (projekt ustawy budżetowej na 2025 r. przewiduje, że kwota bazowa wyniesie 2759,97 zł). W przypadku przewodniczącego Rady oraz jego zastępcy dojdzie jeszcze dodatek funkcyjny.