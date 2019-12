Wzrost zachorowań na odrę. RPO zaniepokojony, pyta MZ o szczepienia

Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz wskazała, że odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób w populacji –chora osoba może zakazić od 12 do 19 osób z najbliższego otoczenia. Oznacza to, że do końca roku na odrę może zachorować kilka tysięcy Polaków, a zgon z powody odry jest kwestią czasu.

- Docierające do mnie informacje obrazują, że problem szczepień ochronnych jest nadal aktualny, a wręcz się nasilił - pisze RPO do Ministra Zdrowia w najnowszym wystąpieniu.

Podkreśla, że Konstytucja RP zobowiązuje władze publiczne do zwalczania chorób epidemicznych (art. 68 ust. 4). Art. 68 Konstytucji stanowi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia (ust.1) oraz nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku (ust. 3). Prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjnie gwarantowane i to nie tylko jako prawo, które nadane zostaje jego adresatom przez władzę państwową, ale jest to prawo podstawowe wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, którego przestrzeganie władza państwowa jest zobowiązana ochraniać.