Koronawirus: ile osób będzie mogło zasiąść przy wigilijnym stole

Z sobotniej zapowiedzi premiera wynika, że w Boże Narodzenie nie będzie spotkań rodzinnych, a Wigilię i święta spędzimy w wąskim gronie. Prawnicy nie mają wątpliwości. To nierealne. Lepiej, gdyby rząd zaapelował do naszego zdrowego rozsądku, niż wprowadzał tego typu zakazy.

– Żaden przepis projektu nie mówi wprost, że zakaz dotyczy Wigilii czy spotkań rodzinnych w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ale data 27 grudnia nie pozostawia złudzeń. Trudno będzie ich jednak zabronić –mówi Piotr Pałka, radca prawny, partner w Kancelarii Derc, Pałka. – Jak co roku Polacy będą raczej podróżować po całej Polsce i wzajemnie się odwiedzać. Wątpię też, by ktokolwiek liczył gości przy stole – uważa.

– Brakuje podstawy prawnej takiej jak dla zgromadzeń w miejscach publicznych. W ich wypadku policja ma prawo ukarać mandatem, skierować sprawę do sądu albo do sanepidu. Gdy chodzi o spotkania rodzinne, nie ma żadnego ustawowego przepisu. Podejrzewam, że policja będzie powoływała się na ogólne przepisy ustawy o Policji dotyczące ochrony zdrowia, to jednak za mało – tłumaczy Anna Zielińska-Jadwiszczok, radca prawny w MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes sp.j. w Sosnowcu.

– Jeszcze tych ograniczeń nie wprowadził. Jeżeli ograniczenia nie zostaną wprowadzone, to wyjazd świąteczny nie będzie naruszał prawa. Kwestią osobistą i rodzinną pozostanie, czy się na taki wyjazd w celu spotkania świątecznego zdecydujemy. Może nam jednak grozić to samo, co za złamanie innych nakazów i zakazów covidowych. Czyli mandat 500 zł (który ma być podniesiony do 1000 zł) lub grzywna nakładana przez sanepid z limitem 30 tys. zł – mówi Maciej Gawroński, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Gawroński & Partners.