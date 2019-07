GIS podał maksymalną ilość witamin i minerałów w suplementach diety

Przypomnijmy - niedawno GIS podał maksymalną, bezpieczna dawkę witaminy D w suplementach diety. Określił ją w maju Zespół do Spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, który jest opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Teraz ten sam Zespół podjął sześć uchwał dotyczących maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w suplementach diety.

1/ witamina C – 1000 mg/dzień, ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających wysoką zawartość witaminy C rekomenduje się umieścić następujące ostrzeżenie: „nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową";