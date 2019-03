Operacja zaćmy, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny od kwietnia bez limitu

Resort zdrowia chce skrócić kolejki do zabiegów zaćmy, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia będą one finansowane bez limitów.

Jak tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski, to odpowiedź na oczekiwania pacjentów. – Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i operacje zaćmy są niezwykle istotne, bo brak dobrego widzenia prowadzi do strat zdrowotnych i pogorszenia jakości życia – mówił minister Szumowski.

Brak limitów finansowania badań diagnostycznych ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o chorych na nowotwory, w przypadku których czas decyduje o życiu. Dziś placówki wykonujące badania w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą przyjmować pacjentów, dopóki nie wyczerpie im się limit. Od 1 kwietnia taka bariera zniknie. Zapłacimy za tyle badań, ile zostanie wykonane – obiecał.

Minister zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że kolejki skrócą się do zera, bo do tego, prócz sprzętu, potrzebni są specjaliści i lekarze.

Zniesienie limitów na finansowanie operacji zaćmy ma jeszcze bardziej poprawić dostępność do operacji, do której kolejki stały się anegdotyczne. Jak mówił minister zdrowia, od czasu zmian zasad kwalifikacji do tego zabiegu, czas oczekiwania skrócił się do dwóch miesięcy w przypadkach pilnych i do około pół roku w przypadkach stabilnych.

Od 2016 r. zwiększyła się też liczba operacji – w 2018 r. było ich 308 tys., o 68 tys. więcej.

Jak dodał, skróciły się też kolejki do tomografii komputerowej – do dwóch miesięcy w przypadkach stabilnych, a w pilnych do miesiąca. W ubiegłym roku wykonano ich o 100 tys. więcej niż w 2016 r. Z kolei liczba badań rezonansu magnetycznego wzrosła o 200 tys.

Wzrosła też wartość świadczeń. W 2018 r. na operacje zaćmy NFZ przeznaczył o 165 mln zł więcej niż w 2016 r., na badania rezonansu magnetycznego – o 70 mln zł więcej, a tomografii komputerowej – o 30 mln zł więcej.