RPD chce zatrzymać plagę otyłości wśród dzieci

"Słodycze zamiast kanapek i warzyw, "śmieciowe jedzenie" zamiast wartościowego obiadu, naszpikowane cukrem przekąski między posiłkami, napoje energetyzujące zamiast wody… Fatalne przyzwyczajenia żywieniowe stają się niebezpieczne, a Polacy tyją na potęgę. Co gorsza, również ci najmłodsi. Specjaliści twierdzą, że nasze dzieci od kilku lat są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie – ostrzega Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Na świecie już ponad 1,9 mld ludzi dorosłych ma nadwagę, z tego aż 650 mln to osoby otyłe. Wśród dzieci i młodzieży 18 proc. ma nadwagę, a 7 proc jest otyłych - Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. W Polsce skala problemu nadwagi i otyłości jest bardzo duża. Trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły.

Rzecznik pozytywnie ocenia dotychczasowe działania resortu (m.in. wymogi dla placówek oświatowych co do składników posiłków wydawanych dzieciom i produktów sprzedawanych w sklepikach), ale, w specjalnym wystąpieniu do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, nalega, by robić jeszcze więcej.

Ministerstwo Zdrowia już zapowiedziało wprowadzenie w przyszłym roku na wzór niektórych krajów europejskich specjalnego podatku od zbyt dużej zawartości cukru w produktach, aby zmusić producentów do zmiany receptur.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca też uwagę na napoje energetyzujące, z węglowodanami i kofeiną. Badania wskazują, że energetyki pije aż 12 proc. dzieci i młodzieży.