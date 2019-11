Trybunał sprawdzi, czy szczepienia muszą być obowiązkowe

- Skargę złożyli we wrześniu rodzice dziecka, którzy nie byli zadowoleni z wyroku, który zapadł - mówi mecenas Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziców i adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem Stop NOP, które skupia sceptyków szczepień. Jak opowiada, sąd orzekł wówczas, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, rodzice mają obowiązek szczepienia dziecka.

- Uznaliśmy więc, że warto sprawdzić, czy takie przepisy są zgodne z konstytucją – mówi Tetela.- Szczepienia obarczone są dużym ryzykiem powikłań, dlatego zmuszanie do szczepienia może ograniczać wolność obywateli – tłumaczy adwokat. Jak dodaje, w skardze zwrócili uwagę sędziów Trybunału na to, że pomimo obowiązku szczepień nie ma ich zdaniem odpowiedniej kwalifikacji do szczepień a także nie funkcjonuje żaden system wsparcia i odszkodowań dla dzieci, które doznały powikłań poszczepiennych. – To, że Trybunał zdecydował o rozpatrzeniu skarg oznacza, że uznał, iż nie jest bezzasadna – mówi Tetela.

Nie wiadomo, kiedy skarga ta zostanie rozpatrzona. Mecenas dodaje, że skarg w podobnych sprawach wpłynęło więcej.