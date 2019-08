Drobne zmiany w diecie mogą zmniejszyć ryzyko raka

Naukowcy nie mają wątpliwości, że spożywanie większej ilości owoców i warzyw wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem sercowo-naczyniowym i ogólnym ryzykiem zgonu. Chociaż – jak przyznają – odpowiada za to wiele różnych składników odżywczych zawartych w roślinach, to najistotniejszą rolę odgrywają flawonoidy, bioaktywne związki należące do grupy polifenoli (obu terminów często używa się zamiennie).

