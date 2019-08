Odporny na leki grzyb zagraża pacjentom szpitali

Candida auris to nowy gatunek drożdżaka z rodzaju Candida. Po raz pierwszy został opisany w 2009 roku w Japonii, ale pojawiał się już wcześniej. W 1996 roku udokumentowano przypadki zakażenia C. auris w Korei Południowej. Onet przypomina, że w ciągu ostatnich lat pojawił się w 17 krajach na pięciu kontynentach. Jest bardzo niebezpieczny i może wywoływać ogniska epidemiczne w placówkach zdrowotnych.

Szacuje się, że na świecie zmarło nawet 60 proc. pacjentów zakażonych tym gatunkiem drożdżaka. W Polsce nie odnotowano jeszcze przypadków zakażenia C. auris, ale – jak czytamy w Onecie - jest to prawdopodobnie tylko kwestia czasu, ponieważ ten gatunek drożdżaka jest już w Hiszpanii, Niemczech, Norwegii i Wielkiej Brytanii. W tym ostatnim kraju od 2013 roku z powodu zakażenia C. auris zmarło 60 osób.