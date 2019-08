Epidemia dengi na Filipinach. Liczba zachorowań o 98 proc. w górę

Od początku 2019 roku do 20 stycznia w całym kraju odnotowano 146 tys. przypadków dengi - to o 98 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Denga wywołuje symptomy podobne do grypy: bóle głowy, mięśni i stawów, gorączkę i charakterystyczną wysypkę obejmującą całe ciało. Co roku u 500 tys. chorych na dengę przebieg choroby jest poważny i wymaga hospitalizacji, a 12500 osób rocznie umiera w wyniku zarażenia się tym wirusem - wynika z danych WHO.

Już w ubiegłym miesiącu władze Filipin ogłosiły alarm w związku z dużą liczbą zachorowań na dengę. Obecnie sytuacja jeszcze się pogorszyła - więc Manila ogłosiła stan epidemii w kraju.

Dzięki ogłoszeniu stanu epidemii lokalne władze mogą korzystać z dodatkowych środków na walkę z dengą.

Stan epidemii ogłoszono w 7 z 17 regionów kraju, zamieszkiwanych przez 40 milionów osób, 40 proc. populacji Filipin.

Według danych zebranych przez władze Filipin co tydzień dengą zaraża się średnio 5100 osób.

W 2016 roku na Filipinach testowano pierwszą i jak dotąd jedyną szczepionkę na dengę, ale testy przerwano w związku z pojawieniem się efektów ubocznych u szczepionych.

Mimo wybuchu epidemii dengi władze nie zamierzają na razie wznawiać szczepień. Zamiast tego władze zamierzają podjąć działania zmierzające do zmniejszenia populacji komarów przenoszących wirusa.

Wzrost liczby zachorowań na dengę jest notowany na Filipinach co trzy-cztery lata - ostatni raz przed obecną epidemią zdarzył się w 2016 roku.