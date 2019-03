Witamina B5 zwalczy zmęczenie - prawda czy marketingowy chwyt?

Producenci suplementów twierdzą, że witamina B5, czyli kwas pantotenowy ma bardzo pozytywny wpływ na organizm. Naukowcy są jednak sceptyczni, tym bardziej, że współczesna medycyna nie zna objawów niedoboru tej witaminy – informuje Onet.

Witamina B5 należy do najczęściej suplementowanych związków chemicznych, mimo że jej niedobór praktycznie nie występuje. Dziennikarze Onetu postanowili zweryfikować rewelacje producentów zachwalających właściwości witaminy B5.

Witamina B5 znajduje się w każdym suplemencie diety określanym jako "multiwitamina". Wraz z innymi witaminami z grupy B sprzedawana jest też jako B-kompleks. Dodawana jest do kremów nawilżających, występuje też w formie jednoskładnikowego suplementu (zwykle w formie pantotenianu wapnia lub pantenolu), który nie jest tani. Zdaniem producentów zapewnia sprawność umysłu, niweluje zmęczenie, poprawia też kondycję skóry i włosów.

Na co stosujemy witaminę B5?

Najważniejszą funkcją kwasu pantotenowego w organizmie człowieka jest synteza bardzo ważnego związku chemicznego, jakim jest koenzym A. Witamina B5 to jeden z jego składników. Koenzym A bierze czynny udział w produkcji energii w komórkach.

Niedobór witaminy B5 teoretycznie jest więc bardzo poważną sytuacją. Brak koenzymu A wywołałby szereg różnych objawów, niektóre z nich mogłyby być nawet śmiertelnie niebezpieczne. Dlaczego więc tak się nie dzieje? Otóż, kwas pantotenowy jest niezbędny każdej znanej formie życia, więc występuje w praktycznie każdym pożywieniu. Zanim więc doprowadzimy do poważnego niedoboru kwasu pantotenowego przez długotrwałe głodzenie się, zdążymy mieć objawy braku wielu innych witamin i minerałów.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B5 to około 5 mg. Na szczęście tak samo, jak nie występują niedobory, nie musimy się również martwić ewentualnym przekraczaniem tej dawki. Zażycie nawet 10 gram kwasu pantotenowego nie wiąże się ze skutkami ubocznymi.

Czy witamina B5 działa?

Wszystko, co piszą o działaniu witaminy B5 producenci suplementu diety to prawda – przyznaje Onet. Witamina B 5 jest niezbędna do produkcji energii, więc niweluje zmęczenie, pomaga utrzymać prawidłowy stan skóry, prawdą jest też, że bez kwasu pantotenowego człowiek nie byłby zdrowy.

Manipulacja polega jednak na tym, że dodatkowe dawki kwasu pantotenowego nic nam nie dają, co potwierdziły liczne badania naukowe.

Istnieją mechanizmy regulujące, które sprawiają, że nawet tysiąc razy większa porcja B5 nie zwiększy w znaczący sposób ilości syntezowanego koenzymu A, a tym samym nie wpłynie na stan energetyczny komórek.

Jedyną odnotowaną korzyścią jest wpływ na nawilżenie przesuszonego naskórka, jeśli stosujemy kremy zawierające witaminę B5 w formie D-pantenolu (w takim celu jest zresztą stosowany od dziesięcioleci, m.in. w kosmetykach dziecięcych).