Jest nieinwazyjna i bardzo skuteczna metoda usuwania żylaków

Ponad 600 przeprowadzonych zabiegów dowodzi, że istnieje skuteczna, nieinwazyjna metoda leczenia żylaków – także u pacjentów chorych na cukrzycę.

Ponad 600 przeprowadzonych zabiegów dowodzi, że istnieje skuteczna, nieinwazyjna metoda leczenia żylaków – także u pacjentów chorych na cukrzycę.

Poniżej dalsza część artykułu

Cukrzyca dotyka coraz młodszych ludzi, czemu sprzyjają nadwaga, niezdrowa dieta, brak ruchu, a także nadciśnienie i miażdżyca. U pacjentów, u których występują te czynniki, bardzo często rozwija się także inna choroba – przewlekła niewydolność żylna (PNŻ).

PNŻ to choroba układu żylnego, która wiąże się z dysfunkcją zastawek. Uważa się, że za jej powstanie i rozwój odpowiedzialne jest nadciśnienie żylne, które powoduje dysfunkcję zastawek żylnych i nasilający się refluks naczyniowy. Wpływa to na pobudzenie komórek, co prowadzi do przewlekłego uszkodzenia ściany naczynia żylnego i rozpoczęcia przewlekłego procesu zapalnego. Powszechnym objawem tego schorzenia jest pojawienie się w obrębie kończyn dolnych tzw. pajączków, żylaków, a nawet owrzodzeń żylnych.

Diabetycy, u których rozwija się także PNŻ, często dla samych lekarzy wydają się być „trudnymi” pacjentami, a specjaliści mają problem z doborem odpowiedniej metody leczenia dla takiego chorego. Spowodowane jest to obawą o trudność gojenia się ran powstałych podczas leczenia operacyjnego, szczególnie w przypadku pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.

Obecnie w naszym kraju jedyną refundowaną metodą usuwania zmian powstałych w wyniku PNŻ jest zabieg chirurgiczny. Niestety, w przypadku chorych w podeszłym wieku oraz takich, u których występują inne choroby współistniejące, operacja usunięcia żylaków jest niebezpieczna i obarczona wieloma powikłaniami. W związku z tym lekarze u takich pacjentów często decydują się na zastosowanie leczenia farmakologicznego, które może złagodzić objawy bólowe choroby i nieprzyjemne odczucia występujące u pacjenta – nie zatrzymuje ono jednak rozwoju choroby.

Czy w związku z tym dla pacjentów chorujących na cukrzycę i mających inne choroby współistniejące dostępna jest bezpieczna metoda leczenia PNŻ? Tak, co ważne, jest to mało inwazyjny zabieg, przeprowadzany za pomocą flebogrifu, podczas którego jednocześnie można usunąć zmiany powstałe na obu kończynach. Flebogrif to urządzenie, które wykonuje mechaniczno-chemiczną ablację zmienionych żylakowato żył powierzchniowych. Zabieg jest bezbolesny, wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym – pacjent otrzymuje takie samo znieczulenie jak podczas wizyty u stomatologa. Trwa około 60 minut (w przypadku usuwania zmian na dwóch kończynach), a chory tego samego dnia może wrócić do domu. W trakcie zabiegu nie tworzą się rozległe rany pooperacyjne, które w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę mogłyby powodować powikłania. Przeprowadzone w Polsce badania (na podstawie ponad 600 wykonanych zabiegów) dowodzą, że jest to metoda bezpieczna i przede wszystkim pozwala pacjentowi na prawie natychmiastową rekonwalescencję – pacjent nie musi leżeć w szpitalu ani korzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Flebogrif to urządzenie, które powstało w Polsce. Firma Balton, która je stworzyła, pomaga leczyć PNŻ nie tylko w naszym kraju, ale także na całym świecie, gdzie metoda leczenia flebogrifem jest coraz częściej stosowana przez wybitnych specjalistów. Niestety, w Polsce nie jest ona refundowana, a zabieg można wykonać tylko w prywatnych gabinetach. Firma Balton wraz z Polskim Towarzystwem Flebologicznym dokłada wszelkich starań, aby mało inwazyjne leczenie flebogrifem stało się standardem leczenia żylaków w naszym kraju i było dostępne dla polskich pacjentów w ramach NFZ.

Tekst: Prof dr hab. Tomasz Zubilewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej