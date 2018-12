Polska wśród krajów najbardziej zagrożonych cukrzycą na świecie

#ZMIERZCUKIER Każda osoba powyżej 45 roku życia powinna przynajmniej raz na 3 lata wykonywać badanie stężenie glukozy we krwi na czczo, a osoby z grupy ryzyka – co roku.

Polska jest na czwartym miejscu na świecie pod względem częstości występowania stanu przedcukrzycowego. Jeśli nie zaczniemy temu przeciwdziałać, w 2035 roku znajdziemy się na miejscu pierwszym - szacuje Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna.

Cukrzyca typu 2 należy do chorób metabolicznych, charakteryzujących się hiperglikemią, czyli zwiększonym stężeniem glukozy we krwi. Jest zaliczana do schorzeń cywilizacyjnych i występuje obecnie tak często, że mówi się wręcz o ukrytej pandemii. W Stanach Zjednoczonych co 30 sekund pada nowa diagnoza cukrzycy, co oznacza, że co roku przybywa 1,9 mln nowych pacjentów, leczonych systemowo i najczęściej walczących z powikłaniami towarzyszącymi cukrzycy. Według danych Centers for Disease Control and Prevention, obecnie niemal 30 mln osób w USA choruje na cukrzycę, natomiast kolejnych 79 mln ma stan przedcukrzycowy.

Niestety Polska, jeśli chodzi o częstotliwość występowania stanu przedcukrzycowego, przegoniła już Stany Zjednoczone - obecnie jesteśmy na czwartym miejscu na świecie, a w 2035 roku, według Światowej Federacji Diabetologicznej, będziemy na niechlubnym miejscu pierwszym! Szacuje się, że stan przedcukrzycowy w Polsce ma już 5 mln Polaków. Dokładną liczbę trudno oszacować, ponieważ nie wywołuje on żadnych dolegliwości. Wiele osób nie wykonuje więc badań w kierunku cukrzycy i nie wie o tym, że może być nią zagrożona.

O stanie przedcukrzycowym mówimy wtedy, gdy stężenie glukozy we krwi na czczo wynosi 100-125 ml/dl. Jest to niebezpieczne, ponieważ w krótkim czasie, nawet w ciągu kilku miesięcy, może doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Tymczasem nieleczona lub nieskutecznie leczona cukrzyca wyniszcza organizm, powodując uszkodzenia i niewydolność wielu narządów, m.in. naczyń krwionośnych, serca, nerek, oczu, nerwów.

Cukrzyca: niezakaźna epidemia

Cukrzyca uznana została już ponad 10 lat temu przez ONZ za epidemię XXI wieku pomimo tego, że nie jest chorobą zakaźną. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na cukrzycę choruje na świecie 415 mln ludzi, a do roku 2035 ich liczba może wzrosnąć do ponad 600 mln. Dodatkowo liczba osób z cukrzycą rośnie każdego roku średnio o 2,5 proc. W Polsce na cukrzycę choruje blisko 3,5 mln osób, przy czym ponad 1 mln osób o tym nie wie – choroba nie została u nich do tej pory zdiagnozowana i nie jest leczona.

Cukrzyca rozwija się bezobjawowo. Nie dopuszczajmy do sytuacji, kiedy o chorobie dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy pojawią się poważne powikłania cukrzycy: udar mózgu, zawał serca, kłopoty z nerkami lub ze wzrokiem. Każda osoba powyżej 45 roku życia powinna przynajmniej raz na 3 lata wykonywać badanie stężenie glukozy we krwi na czczo, a osoby z grupy ryzyka – co roku.