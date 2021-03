Od jutra zdalna nauka w klasach I-III szkół podstawowych

Czytaj też: Wraca nauka zdalna we wszystkich klasach

Według ministra zdrowia dzieci z klas I-III prawdopodobniej wrócą po świętach wielkanocnych do kształcenia hybrydowego.

Do 9 kwietnia dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

- do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

- dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Prawo do zasiłku było już kilkakrotnie przedłużane. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, rodzice mogą korzystać z zasiłku do 28 marca. Co potem?