Fundusz rozwoju przewozów autobusowych będzie dopłacał do komunikacji autobusowej

Rząd chce poprawić sytuację na rynku transportu zbiorowego i zapewnić pasażerom dostęp do komunikacji autobusowej.

Utworzony w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie wypłacał dopłaty do komunikacji autobusowej. Kwota dotacji wyniesie maksymalnie 80 groszy do jednego wozokilometra (w pierwszych latach funkcjonowana będzie mogła być zwiększona do 1 zł).

Obecnie na rynku publicznego transportu zbiorowego funkcjonują głównie przewoźnicy realizujący przewozy na zasadach komercyjnych – głównie na liniach rentownych o dużych potokach pasażerskich. „Powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania na mapie komunikacyjnej kraju białych plam transportowych, a pasażerowie są systematycznie pozbawiani należnego im dostępu do transportu publicznego, zwłaszcza na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" – wynika z uzasadnienia projektu.

Sytuację zmienić ma fundusz, który będzie dopłacać organizatorom transportu zbiorowego do przewozów o charakterze publicznym. Roczna pula środków funduszu wynieść ma 800 mln zł.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne