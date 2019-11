Piotr Apel: Może Kukizowi uda się w tej kadencji

Nie wiedziałem, że tak wiele decyzji zależy od osobistych emocji polityków – od humoru, sympatii czy antypatii. W dodatku poziom parlamentu jest bardzo niski. Posłowie zostali sprowadzeni do roli maszynek do głosowania - mówi Piotr Apel, były poseł Kukiz'15.

Plus Minus: Krótka była pana kariera polityczna. Trwała raptem cztery lata, ale za to spędził je pan w ciekawym klubie.

W najlepszym klubie poprzedniej kadencji. Jestem o tym przekonany. Włożyliśmy ogrom pracy w projekty mające na celu naprawę państwa. Cieszę się, że mam w swoim CV taki epizod.

Jak to się stało, że Paweł Kukiz zaproponował panu start do Sejmu z listy swojego ruchu?

Pomagałem w kampanii parlamentarnej Kornelowi Morawieckiemu, bo uważałem go za człowieka o wielkim autorytecie i chciałem, żeby znalazł się w Sejmie. Morawiecki startował do Sejmu z listy ruchu Kukiz'15, a Paweł, którego poznałem wcześniej, bo kiedyś współpracowaliśmy przy produkcji dla telewizji państwowej, zaproponował mi, żebym też kandydował. Szukał osób, które tak jak on wierzą, że tylko zmiana systemu państwa może doprowadzić do zmiany Polski. Że nie wystarczy pudrowanie rzeczywistości i drobne korekty, żeby państwo lepiej działało. Że potrzeba więcej demokracji, którą zapewniłyby...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ