Fundusze zależne od praworządności

Nie będziemy mówić państwom z góry, co mają robić. Ale celem jest sfinansowanie tego, co wymienione jako konieczne reformy w semestrze europejskim oraz wspomaganie zielonej transformacji i cyfryzacji. To państwo napisze plan, ale mogą to być np. projekty w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, infrastrukturę przechowywania danych cyfrowych, poprawę zdolności cyfrowych, reformy promujące zatrudnienie, czy włączenie społeczne. W pierwszej fazie to też mogą być środki bezpośrednio służące walce z kryzysem zdrowotnym, jak wsparcie systemu opieki zdrowotnej.

Ogólna uwaga w sprawie propozycji dochodów własnych. To są przybliżone kwoty, wskazujące raczej kierunek działania, nie przywiązywałbym się do konkretnych liczb. To nie znaczy, że jutro pojawią się konkretne propozycje legislacyjne. Bo mamy świadomość, że ta dyskusja jest skomplikowana, potrzebna jest jednomyślność w sprawie dochodów własnych, a potem w sprawie podatków. Dlatego postęp jest ograniczony. Oczekujemy więc, że na początek nowego budżetu będzie może jedna nowa pozycja, czyli opłata od nierecyklowanego plastiku. Inne, czyli np. dochody z systemu handlu emisjami (ETS) czy podatku cyfrowego, to dyskusja na potem. Kolejna sprawa: co innego, ile spodziewamy się dochodów z danego podatku, a ile chcemy z tego do unijnego budżetu. Nie oczekujemy całości dochodów z podatku cyfrowego do budżetu UE. Tak samo ETS – nie mówimy o całości dochodów, a tylko o tym, co pojawi się dodatkowo. Jeśli chodzi o podatek cyfrowy, to trwają prace w OECD. Zobaczymy, co z tego wyniknie, lepiej mieć porozumienie międzynarodowe, ale jeśli go nie będzie, to zaproponujemy coś własnego.