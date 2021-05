Jacek Cichosz, prezes Air Products w Polsce: Zapotrzebowanie na tlen medyczny wzrosło przez rok ośmiokrotnie

i inne firmy czy organizacje gazowe wnioskowały do odpowiednich organów państwowych o umożliwienie dostosowania instalacji tlenu technicznego oraz użycia butli po tlenie technicznym do napełniania ich tlenem medycznym, oczywiście z zachowaniem pełnej zgodności z wymaganiami dobrej praktyki wytwarzania oraz pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu, zachowując jednocześnie najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa tego produktu. Z tego powodu w zakładach Air Products w Siewierzu, Brzegu Dolnym i Warszawie dostosowaliśmy instalacje tlenu technicznego do nowych zadań, a nasze załogi napełniają w nich butle tlenem medycznym przez siedem dni w tygodniu.

Już podczas drugiej fali pandemii, patrząc na to, co się dzieje w Europie, nasz sztab kryzysowy zarządził przygotowania do kolejnego wzrostu zachorowań w Polsce. Podjęliśmy niezbędne starania, aby zapewnić wszystkim naszym klientom dostawy gazów i wywiązać się z zawartych z nimi umów, co dotyczy nie tylko tlenu medycznego. Dziś możemy powiedzieć, i chcemy to wyraźnie podkreślić: nie zawiedliśmy jako dostawca. Już w trakcie drugiej fali pandemii wynajęliśmy dodatkowe cysterny tlenowe, aby móc w pełni zabezpieczać dostawy gazu. W tym roku w marcu sprowadziliśmy także zmodyfikowane cysterny – dwie z nich są specjalnie nieco krótsze, bo dostosowane do warunków miejskich, co sprawdza się w dostawach do szpitali, gdzie często miejsce na manewry pojazdem jest ograniczone. W sumie obecna flota w pełni zaspokaja nasze potrzeby. Stworzyliśmy specjalny całodobowy system koordynacyjny. W dostawy tlenu medycznego zaangażowane są liczniejsze zespoły pracowników we wszystkich działach, począwszy od produkcji, przez logistykę i dystrybucję, po sprzedaż. Nasi menedżerowie pozostają w bezpośrednim kontakcie zarówno z koordynatorami wojewódzkimi ds. tlenu, jak i pracownikami szpitali. To oni przez całą dobę, na bieżąco, reagują na wzmożone zamówienia klientów, zapewniając ciągłość dostaw.