Prof. Krzysztof Pyrć: Musimy być przygotowani na kolejne uderzenie wirusa

Ile zajmuje opracowanie testu na koronawirusa?

Mechanizm jest podobny, jak w przypadku szczepionek. Samo opracowanie testów będzie gotowe wcześniej. Ale przygotowanie ich zespołu jest skomplikowanym procesem. Trzeba pokazać, że test działa i nie reaguje na jednego, konkretnego koronawirusa – jego rodzajów jest przecież dużo. Nie zależy nam na testach, które każdą próbkę pokażą pozytywnie. Nie chcemy wywołać paniki. Dopiero opracowanie którejś generacji testów pozwala na stworzenie czegoś dobrego. Chcielibyśmy, aby były one gotowe na sezon jesienny, gdy możemy się spodziewać powrotu fali zachorowań.

Kto dysponowałby testami?

Decyzja o dostępności nie należy do mnie, a do urzędów regulacyjnych. To one decydują, co jest właściwe. Mogę sobie wyobrazić sytuację, w której na lotniskach są punkty, mogące przebadać poszczególne osoby. Po to robimy te testy, aby każdy pacjent miał do nich dostęp, na przykład w aptekach albo u lekarza rodzinnego. Scenariusze bywają jednak różne. To wszystko zależy od rzeczywistości, w jakiej się znajdziemy.

Jak w praktyce wygląda taki test?

Może działać podobnie, jak testy na grypę. Tworzymy wtedy przenośny czujnik, zawierający w sobie sensor, na który można napluć. To jest właściwy sposób przeprowadzenie testów. Wirus jest właśnie w ślinie, we krwi go nie znajdziemy.

Skąd wiemy, że taki test jest w 100 proc. skuteczny?

To trzeba ocenić w warunkach bojowych. Sprawdza się próbki kliniczne, o których wiemy, że zawierają tego wirusa. Gdy pokrywają się testy badań laboratoryjnych z wynikami takiego testu, to wiemy, że mechanizm działa.