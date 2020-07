PiS: Niech Trzaskowski przeprosi za obronę pedofila-celebryty

Fogiel wraz z rzecznikiem sztabu wyborczego PiS, Adamem Bielanem, europosłem Porozumienia, przypomniał Trzaskowskiemu jego wypowiedź na temat Romana Polańskiego.

- Trzeba oczywiście uważać. Można było się spodziewać, że to doprowadzi do pewnych niezręczności. Natomiast Roman Polański ma olbrzymie zasługi, jeśli chodzi o Polską kulturę, w związku z tym rozumiem, że można tutaj mieć problem z podjęciem jednoznacznej decyzji. Natomiast trzeba być ostrożnym, przede wszystkim, żeby samego Romana Polańskiego nie narażać na tego typu sytuacje - mówił Trzaskowski w TVN24 w 2014 roku, gdy Prokuratura Generalna w Warszawie otrzymała specjalny wniosek od rządu USA, by zatrzymać reżysera Romana Polańskiego.

Fogiel i Bielan podkreślili, że nie poruszaliby tego tematu, gdyby wcześniej "Trzaskowski nie spuścił medialnych i sztabowych bulterierów" w sprawie ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę mężczyzny skazanego za pedofilię.