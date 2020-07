Ostrzej przed II turą. Dyskusyjne ułaskawienie prezydenta

Sprawa, o której jako pierwsza napisała „Rzeczpospolita” , wywołała sporo emocji. Chodzi o ułaskawienie przez prezydenta osoby, która została skazana za przestępstwo seksualne na nieletnim. – Kara w całości została wykonana. To ofiary wystąpiły z prośbą o ułaskawienie. Od popełnienia przestępstwa minęło wiele lat, proszę o niepowielanie nieprawdziwych informacji – mówił w środę wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Głos na Twitterze zabrał też sam prezydent. „Dorosła już od lat pokrzywdzona z matką prosiły o uchylenie zakazu zbliżania się, bo w praktyce mieszkają ze skazanym w jednym domu. To sprawa rodzinna. Wniosek popierały sądy i PG” – stwierdził.

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie tracili czasu. W środę odbyła się konferencja prasowa właśnie o kwestii tego ułaskawienia. – Cóż takiego dzieje się, że prezydent RP zajmuje się ułaskawieniem kogoś, kto zajmował się w swoim życiu znęcaniem nad osobami najbliższymi? Czy to są właściwe standardy, czy to jest ta wizja rodziny, którą ma PiS? – pytała Barbara Nowacka. Inni politycy KO podkreślali, że potrzebny jest audyt wszystkich ułaskawień dokonanych przez prezydenta.

Na czwartek planowana była debata TVN/TVN24/WP i Onetu. Ale zgłosił się do niej tylko Rafał Trzaskowski. Prezydent Andrzej Duda mocno zaatakował cały pomysł tej debaty i organizujące je media w trakcie jednego z wieców wyborczych w środę. – Oczywiście chętnie zawsze wezmę udział w debacie, ale na równych zasadach. A nie że prywatna telewizja Rafała Trzaskowskiego ustala termin i nakazuje się stawić. Trzaskowski chce organizować debatę pod osłoną zagranicznych mediów – mówił prezydent.

TVP proponuje debatę w Końskich 9 lipca (chęć udziału w niej prezydent już potwierdził). Nie ma jednak odpowiedzi ze strony Rafała Trzaskowskiego, a jego sztabowcy są raczej sceptyczni co do uczestnictwa w tym spotkaniu. – Wielokrotnie apelowałem i mogę zaapelować jeszcze raz do prezydenta: panie prezydencie, nie róbmy ustawek z TVP – powiedział sam Trzaskowski. Teoretycznie możliwa jest jeszcze debata trzech telewizji (TVP, Polsat i TVN). Ale jak stwierdziła w środę telewizja Polsat, przedstawiciele innych stacji nie wyrazili zainteresowania.