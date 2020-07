Szłapka: Wyborcy Bosaka są młodzi, a młodzi chcą zmian

Szłapka, rzecznik sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, pytany o to czy w sztabie Rafała Trzaskowskiego też pełni taką funkcję odparł, że "wszyscy są sztabem Rafała Trzaskowskiego".

- Nie mamy przydzielonych funkcji - dodał.

Pytany o to, czy sztab Trzaskowskiego będzie się starał pozyskać wyborców Krzysztofa Bosaka, a jeśli tak, to w jaki sposób, Szłapka odparł, że "ponad połowa wyborców to są ludzie młodzi, którzy chcą po prostu zmiany jak wynika z badań".

- Mam wrażenie, że nie zagłosują na Andrzeja Dudę - ocenił.