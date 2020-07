Piontkowski: Trzaskowski boi się debaty na argumenty

- Obserwując to, co robi Rafał Trzaskowski, mam wrażenie, że on nie ma programu, poza jednym punktem. Jest to odsunięcie PiS od władzy. Boi się debaty na argumenty, na programy - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Dariusz Piontkowski.

- Mam wątpliwości co do niezależności poglądów tej stacji - mówił o TVN minister.