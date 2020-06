Hołownia o II turze: Nikomu nie przekażę poparcia

Hołownia w rozmowie z Polsat News wypomniał Trzaskowskiemu, że ten "do tej pory nie był łaskaw opublikować programu".

Ewentualny wybór w II turze pomiędzy Trzaskowskim a Andrzejem Dudą kandydat na prezydenta porównał do wyboru między "pożarem domu a złamaniem ręki". - Większość na spotkaniach mówi, że jeśli nie wejdę do drugiej tury to najpewniej nie pójdą na wybory. Oni zdecydowali się wrócić do demokracji, bo znaleźli kandydata wychodzącego z pozapartyjnego układu. Nie chcą głosować na mniejsze zło - dodał.

Kandydat na prezydenta zdementował też doniesienia "Super Expressu" na temat rozmów jakie miały się toczyć w sprawie dołączenia Hołowni do Koalicji Obywatelskiej.

Hołownia nazwał te doniesienia "kłamstwami wypuszczanymi przez środowiska związane z PO w ramach walki psychologicznej i demobilizacji mojego elektoratu"

- Nie ma żadnych rozmów z PO, sprzedawania niezależności za stanowiska - zapewnił. Dodał, że o swoich politycznych planach na okres po wyborach poinformuje 29 lub 30 czerwca.