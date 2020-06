Wybory za granicą. Bosak o chaosie i ciężkim absurdzie

- Chcę wrócić do sprawy, która rozpala emocje Polaków, przede wszystkim polskich obywateli, którzy pozostają poza granicami kraju - mówił na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim kandydat Konfederacji, zwracając uwagę na chaos przy organizacji wyborów poza granicami Polski.

"PiS nie jest w stanie prawidłowo zorganizować wyborów"

Krzysztof Bosak zaznaczył, że "rządzący PiS przekonywał, że jest gotowy zorganizować wybory prezydenckie w formule w stu procentach korespondencyjnej dla wszystkich obywateli w całym kraju". - Okazuje się, że nawet dla tej niewielkiej, liczącej kilkaset tysięcy osób grupy obywateli pozostających poza granicami, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu, PiS nie jest w stanie prawidłowo zorganizować wyborów - ocenił.

- Mówiłem dwa dni temu, że dopływają do nas alarmujące sygnały z całego świata, iż ludzie nie otrzymali pakietów wyborczych, iż nie są one przez pocztę prawidłowo dostarczane - przypomniał, zwracając uwagę, że "urzędnicy odmawiają pomocy w odbiorze pakietów wyborczych tam, gdzie obywatele chcieliby zrobić to sami".

- Są osoby, które mieszkają we wspólnych domostwach - jedna osoba otrzymała pakiet, druga nie - mówił kandydat Konfederacji.

- Te wszystkie sprawy wymagają wyjaśnienia. Apelowałem do rządu, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o pilną interwencję i wyjaśnienie tej sytuacji - podkreślił.