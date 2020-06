Dziambor: Trzaskowski za wolnością gospodarczą? Bezobjawowo

Pytany, czy Andrzej Duda lub Rafał Trzaskowski dzwonili do Krzysztofa Bosaka z gratulacjami Artur Dziambor odparł, że nie. - Gratulacji nie było osobistych, ale były na przemówieniach po ogłoszeniu wyników - oświadczył. Poseł odniósł się też do drugiej tury, mówiąc: - To wybór między gilotyną a kulą w łeb, bo to mniej więcej tak wygląda z punktu widzenia Konfederacji w przypadku tych dwóch kandydatów.

Poglądy Trzaskowskiego na wolność gospodarczą? "Bezobjawowe"

- Jeśli chodzi o wolność gospodarczą, o pomoc przedsiębiorcom, o walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca mamy takie same poglądy z większością obywateli którzy zagłosowali na pana - mówił Trzaskowski w niedzielę pod adresem Bosaka.

- To świetnie, szkoda, że bezobjawowo - ocenił Dziambor. - Szkoda, że w przypadku Rafała Trzaskowskiego bardzo bezobjawowo te poglądy miał, dokładnie tak jak Jarosław Gowin w PiS jest wolnościowcem - dodał.

Poseł Konfederacji podkreślił, że kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to wolnorynkowcy mieli "naprawdę duży towar do krytykowania", ponieważ rządzący wówczas "nie kiwnęli palcem w stronę pomocy ludziom, którzy prowadzą własne firmy". - Przez kilkanaście lat, od kiedy skończyłem studia aż do momentu, gdy dostałem się do Sejmu, prowadziłem własną działalność. Żadna z tych partii - ani PO, ani PiS - nie zrobiła nic dla ludzi takich jak ja, a jest nas prawie dwa miliony w Polsce. I to jest największy zarzut, jaki mam do jednych i do drugich - zaznaczył.

Dziambor ocenił, że rządzący z PO czy PiS to ludzie, "którzy nie mają pojęcia o tym, jak się prowadzi w Polsce firmę, nie mają pojęcia, na czym polega zatrudnianie ludzi". - Myślą, że coś tam wiedzą, dlatego tworzą takie buble jak tarcza, które później trzeba piętnaście razy poprawiać, a i tak źle wychodzi, dlatego że w całym sztabie, który tworzy te tarcze nie siedział ani jeden człowiek, który ma jakiekolwiek doświadczenie z prywatnego sektora, tylko ewentualnie z jakichś korporacji na wysokim kierowniczym stanowisku. To jest żart - podsumował.