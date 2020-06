Pełnomocnik wyborczy Hołowni: Kukiz to dla nas antyprzykład

"Przykład Pawła Kukiza jest dla nas antyprzykładem"

Kobosko był też pytany, czy planowany przez Hołownię ruch polityczny będzie w stanie przetrwać do wyborów parlamentarnych, czyli przez ponad trzy lata. Pełnomocnik nawiązał do Pawła Kukiza, który w poprzednich wyborach prezydenckich zdobył 20,8 proc. głosów.

- Przykład Pawła Kukiza jest dla nas antyprzykładem. To przykład polityka, który osiągnął bardzo wiele w wyborach prezydenckich pięć lat temu, a potem wszystko zmarnował, wszystko stracił, co mógł zbudować i w Sejmie pierwszej swojej kadencji jego ruch (...) to była przybudówka PiS, dzisiaj to przybudówka PSL - mówił Kobosko. - Szymon Hołownia widzi doświadczenia poprzednich twórców tego typu przedsięwzięć - Ryszarda Petru, Pawła Kukiza, Janusza Palikota czy Roberta Biedronia, który zmarnował swoją Wiosnę - dodał.

Ocenił, że w przypadku tych polityków za podstawowy błąd można uznać przerost ego. - Zbyt wcześnie uznali, że są zbawcami i polskiej sceny politycznej, i narodu. Ogłosili sami siebie liderami opozycji albo przyszłymi premierami i nie budowali ruchu oddolnie - zaznaczył.

- Polska jest krajem rozbudowanym, bardzo różnorodnym i trzeba pracować w regionach, miastach, w mniejszych ośrodkach. To wszystko, co się u nas dzieje i działo oddolnie od początku kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni będzie kontynuowane - oświadczył Michał Kobosko.