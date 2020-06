Bosak w Przemyślu mówi o sojuszu PiS i Lewicy

Bosak wypomniał PiS-owi, że ten w Przemyślu tworzy koalicję z radnymi SLD. - Być może wiele osób się zastanawia z kim PiS będzie próbował zawrzeć koalicję, jeśli zabraknie mu głosów do większości. Jeśli ktoś chce to wiedzieć, powinien przyjechać do Przemyśla - mówił.

