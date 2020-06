Była szefowa kampanii Dudy: Bliżej mi do tego, co mówi Trzaskowski

- Było tajemnicą poliszynela, jak wszyscy zaczęli biegać na wyścigi do prezesa Kaczyńskiego. Pokazują na mnie Bóg wie co - kto pierwszy, ten lepszy, kto z lepszym donosem lub tak zwanym "ściekiem". Napisałam wtedy tylko do Adama (Bielana - red.), że się źle czuję i pogadamy po prostu o tym rano, bo ja już dziś nie mam siły - wspomina była szefowa kampanii prezydenta.

- Wcześniej przyjmowałam z pokorą wiele uwag i wskazówek typu: "nie broń się, to może zaszkodzić prezydentowi, musisz jeszcze zdobyć doświadczenie w kontaktach z mediami". Brałam to na klatę i mówiłam: no muszę, masz rację! I odpuszczałam. A potem ci sami ludzie, zamiast dać medialny odpór, wziąć mnie w obronę, ochronić przed pomówieniami, wybrali drogę "a niech cię tam dożynają!" - dodaje.

Mecenas "ubolewa", że w czasie kampanii Andrzej Duda ponownie mówi o sędziach Sądu Najwyższego, że to "komuchy". - Na szczęście dziś mnie już tam nie ma - mówi.

Turczynowicz-Kieryłło ma poczucie, że ktoś z otoczenia Andrzeja Dudy chciał jej się pozbyć ze sztabu. - Na pewno tak było, ale do dziś tak naprawdę zastanawiam się kto. Jedni mówią, że Ziobro, inni, że Szydło, inni, że Ziobro z Szydło, inni, że Brudziński. A jeszcze inni, że byłam dużą konkurencją dla Adama Bielana. Tyle że to nigdy wprost nie zostało mi powiedziane. To po prostu wisiało gdzieś w powietrzu - komentuje.

Była szefowa kampanii prezydenta odda na niego głos? - Niestety dziś nie dostrzegam w tym, co prezydent mówi i prezentuje, tych spraw, które były dla mnie ważne w kampanii. Jednak mam świadomość tego, jak ważna jest moja opinia dla wielu ludzi, i że to mogą być tysiące głosów, dlatego chcę ją wyrazić rozważnie, na zakończenie kampanii - odpowiada.

- Dziś zdecydowanie bliżej mi do tego, co mówi Trzaskowski o potrzebie nowej solidarności, wspólnej Polsce i silnej prezydenturze, niż do tego, co mówi prezydent Duda, który całą kampanię oparł na programie rządu. Taka kampania nie pomaga prezydentowi w rozszerzeniu poparcia - dodaje.