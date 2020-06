Wyborcze emocje coraz silniejsze. Weekend po znakiem LGBT

Minione dni kampanii to eskalacja emocji. Zwłaszcza po stronie PiS. Wszystko na tle podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Karty Rodziny. Ten pomysł ma nie tylko ułatwić prezydentowi mobilizację wyborców (oraz partyjnych struktur) przed I turą, ale też sprawić, że będzie mu łatwiej sięgnąć po konserwatywne elektoraty Władysława Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Bosaka w II turze. Bo już teraz szykowane są działania, które mają pomóc w starciu tylko między dwoma kandydatami: urzędującym prezydentem oraz Rafałem Trzaskowskim. Sztaby szykują się też do ostatniej prostej przed wyborami 28 czerwca. A przed kandydatami debaty.

PiS stawia w kampanii na granie „ideologią LGBT”. Temat ten przewija się w wypowiedziach prezydenta Dudy. Najwięcej kontrowersji wzbudziła wypowiedź z Brzegu, gdzie prezydent wprost określił LGBT jako groźną ideologię. – Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm – powiedział prezydent.

Co na to opozycja? Strategia Rafała Trzaskowskiego to podkreślanie, że Polacy mają dość podziałów i rozbijania wspólnoty. – Ludzie mówią mi wszędzie, że mają dość podziałów, dość szczucia i dość nienawiści – mówił Trzaskowski na kolejnych spotkaniach w weekend.