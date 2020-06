Michał Dworczyk: Niefortunna wypowiedź Czarnka. Nie powinna paść

- Skończmy słuchać o tych obrzydlistwach LGBT - mówił na antenie TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek. Apelował, by bronić rodziny przed "tego rodzaju" zepsuciem, deprawacją i niemoralnym powstępowaniem. - Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów, o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją - oświadczył.

– Pan Czarnek tłumaczył się i mówił, jaki był sens jego wypowiedzi, jaki chciał nadać sens tym słowom. Jedno jest pewne. Wszyscy w Polsce są równi wobec prawa. Każdemu, niezależnie od przekonań religijnych, od koloru skóry, od poglądów politycznych czy preferencji seksualnych, należny jest szacunek - dodał szef Kancelarii Premiera.

- Wszyscy ludzie są równi i tutaj absolutnie nie ma co do tego żadnej dyskusji, natomiast również jest faktem, że nie ma zgody na brutalne wprowadzanie różnych ideologii do szkół bez zgody rodziców czy nie ma zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne - kontynuował.

- Dla jednych najważniejsza jest Karta LGBT, podpisana przez Rafała Trzaskowskiego a dla innych Karta Rodziny, którą ostatnio podpisał Andrzej Duda - uważa Dworczyk. - Na tym polega wolność i demokracja, że mamy prawo do swoich przekonań, możemy o nich mówić i możemy podczas wyborów przedstawiać je wyborcom. To oni podejmują decyzję przy urnach - mówił.