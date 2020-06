Trzaskowski walczy o „trójkę z przodu”. Duda wspomina weta

Sztab Rafała Trzaskowskiego skupia się na bezpieczeństwie i zapowiada postawienie Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu.

Kwestie bezpieczeństwa narodowego to kolejny element w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO spotkał się we wtorek z nowym zespołem doradców, w którym są m.in. gen. Mieczysław Cieniuch, gen. Radosław Kujawa i kilku innych wysokich rangą oficerów. Trzaskowski zapowiedział po spotkaniu audyt bezpieczeństwa narodowego. Ale politycznie najważniejsza była deklaracja, że jeśli kandydat KO zostanie prezydentem, postawi Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu. – To sposób mobilizacji naszych wyborców, ale i nowy temat w kampanii – mówi jeden z naszych rozmówców z KO. Później na wiecu w Radomiu Trzaskowski zapowiedział m.in. utrzymanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Poniżej dalsza część artykułu

Dwa filary Do pierwszej tury wyborów zostało mniej niż dwa tygodnie. Kampania KO w najbliższym czasie – jak wynika z naszych rozmów – ma realizować dwa cele. Po pierwsze, dalsza mobilizacja bazy. Po drugie, poszerzenie poparcia poza elektorat Koalicji Obywatelskiej. Temu ma służyć wsparcie samorządowców, z którymi Trzaskowski spotkał się w Radomiu. Byli to między innymi prezydenci największych polskich miast, w tym Hanna Zdanowska, Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Sutryk, Jacek Karnowski i prezydent Radomia Radosław Witkowski. – Zbudowaliśmy poczucie wspólnoty i solidarności samorządowej, która nas wszystkich wzmacnia – mówił Trzaskowski. Podkreślał też, że rządzący uznają obecnie samorządowców za wrogów numer jeden. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, w tym bardzo wielu samorządowców niezależnych, spoza Platformy.

Debata z oprawą Wynik pierwszej tury wyborów może zdefiniować to, co wydarzy się w drugiej. Politycy KO mówią o „trójce z przodu” dla Trzaskowskiego. – 28 czerwca wynik Trzaskowskiego i Dudy będzie zaczynał się od „3” – mówił w poniedziałek w #RZECZoPOLITYCE lider PO Borys Budka. Do tego potrzebna jest dalsza mobilizacja wyborców, ale i zdobywanie nowych. Dlatego w przesłaniu Trzaskowskiego wiele jest też o dumie z samorządów i ich osiągnięć przez ostatnie 30 lat – w mniejszych i większych miejscowościach. Jest też pomysł inwestycji samorządowych w kontrze do dużych programów PiS.

A co z tematem LGBT i Karty Rodziny, który próbował narzucić PiS? Trzaskowski od wielu dni powtarza, że partia rządząca dzieli Polaków, a oni mają już tego dość.

Koalicja Obywatelska, podobnie jak inne sztaby, szykuje się do środowej debaty w TVP, która będzie najpewniej jedynym tego typu starciem wszystkich kandydatów w kampanii. We wtorek Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji, ujawnił, że dwie kolejne debaty, planowane przez Polsat i TVN, zostały odwołane.

Politycy KO podkreślają, że Trzaskowski będzie uczestniczył w debacie, ale jednocześnie, że to prezydent będzie w niej uprzywilejowany, a zasady będą nierówne. Jak wynika z naszych informacji, w środę planowana jest bardzo wyrazista i widoczna oprawa debaty w Telewizji Polskiej. – Będzie nasza mobilizacja pod TVP – zapowiada nasz rozmówca, znający szczegóły. Na wtorek planowane było pierwsze spotkanie organizacyjne poświęcone szczegółom technicznym. Jednak oczekiwania co do znaczenia samego starcia są niewielkie.

Prezydent Andrzej Duda kontynuuje objazd kraju Dudabusem. We wtorek był na Mazowszu. Mówił m.in. o współpracy z rządem, ale też o blokowaniu pomysłów, które uznał za nietrafione.

Inwestycje i przeszłość Przypomniał, że w sprawie weta do ustawy o RIO (regionalne izby obrachunkowe) przyszli do niego samorządowcy, w sprawie ordynacji do PE – Paweł Kukiz. Nie zabrakło odniesień do inwestycji potrzebnych, by wyjść z kryzysu, ale też do polityki poprzedników, w tym PO–PSL. Wypomniał też Rafałowi Trzaskowskiemu wypowiedzi z 2015 r. o wieku emerytalnym. Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że w ostatnich dniach widać większą mobilizację struktur w terenie. Od soboty politycy PiS spotykają się z wyborcami w terenie w akcji „Łączy nas Polska”. Prezydent Duda mówił też o Karcie Rodziny w kontekście obniżenia wieku emerytalnego czy programów społecznych.