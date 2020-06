Czternasta emerytura? Prezydent Duda chciałby dwudziestej czwartej

Jako przykład wymienił obniżenie podwyższonego przez rząd PO-PSL wieku emerytalnego. - Dzisiaj nie mają państwo obowiązku pracy do 67. roku życia, tylko prawo przejścia na emeryturę - kobiety w 60., a mężczyźni w 65. roku życia; prawo przejścia na emeryturę, a kto chce, może pracować dalej. Na tym polega różnica. Jeżeli ktoś mówi o wolności, to wolność jest teraz. Jeżeli ktoś mówi o respektowaniu praw obywatelskich, to prawa obywatelskie respektowane są właśnie teraz, w wyniku decyzji, które ja przeforsowałem - oświadczył.

- Czy (rodzina - red.) była wspierana wtedy, kiedy się śmiali, że można jeść szczaw i mirabelki i mówili to o dzieciach, co do których wiadomo było, że chodziły głodne, że 800 tys. dzieci w Polsce jest głodnych? Tak? To było respektowanie konstytucji? - mówił prezydent dodając, że konstytucja "dopiero teraz jest realizowana i przestrzegana".

Duda powiedział, że program 500 plus zredukował biedę wśród dzieci o ponad 90 proc. - To było trudne do uwierzenia, kiedy dostałem te dane - dodał mówiąc, że "praktycznie zniknęła nędza wśród dzieci".

"Może uda się dojść do dwunastu" dodatkowych emerytur

Andrzej Duda obiecał, że jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję utrzymane zostaną "wszystkie elementy wsparcia" otrzymywane przez obywateli. - To także kwestia mojego honoru, bo to ja o to zabiegałem, to ja walczyłem o to, żeby to było. Żeby był obniżony wiek emerytalny, żeby było 500 plus, 300 plus, żeby była trzynasta emerytura - a mam nadzieję, że również i czternasta - oświadczył.

- Powiedziałem do koleżanek i kolegów z rządu: słuchajcie, sprawa jest prosta; trzeba zacząć wypłacać emerytom i rencistom dodatkowe świadczenia i trzeba starać się wypłacać ich coraz więcej. Może w końcu uda się nam dojść do pełnych dwunastu i że będzie za każdym razem dwa razy tyle, co do tej pory mieli. Bo o to właśnie chodzi, bo to będzie dla nich rzeczywiście znaczący wzrost. Do tego zmierzamy - mówił prezydent w Kielcach.