Senat przyjął ustawę w sprawie wyborów prezydenckich. 36 poprawek

Senatorowie przyjęli również 36 poprawek. Przewidują one m.in. co najmniej 10 dni na zgłoszenie nowego kandydata. Termin będzie liczony od dnia ogłoszenia przez marszałka Sejmu daty wyborów. Poparcia dla kandydata będzie można udzielić za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Dodatkowo marszałek Sejmu określi kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW. Komisja będzie również odpowiedzialna za wyznaczenie obszarów, gdzie wybory odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Czytaj także:

Wybory na horyzoncie

Gowin: Porażka Dudy? Nie będzie katastrofy

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiadał, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone tam, gdzie będzie wysoki poziom zachorowań na COVID-19.

Kolejna poprawka zakłada wydłużenie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych. Miałyby być otwarte w godzinach 6-22.

Przyjęto także poprawki dotyczące głosowania korespondencyjnego przez wyborcę, podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Zakładają one, że niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego wyborca ten powinien wypełnić kartę do głosowania, włożyć ją do koperty na kartę do głosowania, zakleić, kopertę tę umieścić w kopercie zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, zaadresować kopertę zwrotną, wskazując adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, i oddać kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.

Obrady Senatu zostano wznowione we wtorek o godzinie 10. Ustawa wraz z poprawkami trafi teraz do Sejmu. Posiedzenie rozpocznie się we wtorek o godzinie 15.