Miller: Biedroń nie powtórzy błędów Ogórek EP/Dominique Hommel

Gdyby pani Magdalena Ogórek stosowała się do zaleceń sztabu i prowadziła kampanię tak, jak jej sztab sobie to wyobrażał, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Robert Biedroń nie powtórzy tego błędu - mówił były szef SLD Leszek Miller w Polsat News.