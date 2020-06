Poseł PiS: Duda-Trzaskowski? To jest starcie cywilizacji tv.rp.pl

- Rafał Trzaskowski reprezentuje skrajnie lewicowe skrzydło PO, które jest zainteresowane rewolucją obyczajową, wojną światopoglądową, niszczeniem wszystkiego, co jest naszym dziedzictwem kulturowym. (...) PO w sposób celowy i świadomy wystawia go, jako kandydata licząc na to, że ten obszar wojny będzie przesunięty i zradykalizowany - ocenił Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości (wcześniej Kukiz'15).