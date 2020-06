Kosiniak-Kamysz: Rząd może wprowadzić stan klęski żywiołowej dzień przed wyborami

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że na jego spotkaniach z wyborcami te reguły (ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia publicznego do 150 osób, zachowywanie dwóch metrów odległości między uczestnikami - red.) obowiązują.

- Zachęcałbym inne komitety do stosowania tych reguł. Niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się choroby jest większe niż mniejsze teraz - podkreślił.

Lider PSL stwierdził także, że ministrowi zdrowia "zalecałby regionalne podejście" do epidemii. - Stan epidemii można wprowadzać na terenie województwa. Dzisiaj brakuje mi takiego rozeznania rządu - stwierdził wskazując, że rząd wprowadza i łagodzi obostrzenia w skali całej Polski.

Pytany o sytuację na Śląsku, gdzie wykryto już niemal 10 tysięcy zakażeń, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że powinny być tam "rzucone większe siły i środki z inspekcji sanitarnej".

- Druga sprawa to zwiększenie puli osób, które są badane, wyłapywanie szybkie ognisk, w których tli się lub płonie zakażenie - to bardzo ważne, na to bym kładł nacisk - dodał. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że - w odróżnieniu od rządu PiS - on "nie zwlekałby tak długo z odmrażaniem gospodarki w tych częściach kraju", gdzie było mało zakażeń, które odmrażałby już po świętach Wielkiejnocy.

Na pytanie czy spodziewa się, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń w Polsce do wyborów 28 czerwca może nie dojść, Kosiniak-Kamysz odparł, że "widział już takie zwroty w tej kampanii, że nie zdziwiłby się, gdyby do jeszcze jednego zwrotu doszło".

Lider PSL zapowiedział jednocześnie, że jako prezydent - w ramach budowy atmosfery współpracy w Polsce - zaprosiłby do Kancelarii Prezydenta przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Na pytanie jaki polityk PiS mógłby się znaleźć w jego Kancelarii odparł, że nazwisk nie będzie wskazywał. Dodał, że w PiS "na pewno są osoby gotowe do współpracy".