Biedroń: Te wybory nie powinny się teraz odbyć

Biedroń, który obecnie przebywa na Śląsku, gdzie znajduje się ognisko koronawirusa SARS-CoV-2 mówił, że spotykani przez niego ludzie w ogóle nie żyją wyborami.

- Polska żyje innymi problemami, niż wybory. Ludzie chcą rozmawiać o problemach, które są bardziej przyziemne i ważne - mówił wskazując, że te problemy to bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe.

- Wybory się odbędą, ale ludzi dziś interesuje to, jak chronić się przed koronawirusem, jak doprowadzić do tego żeby ich firmy funkcjonowały. Dla nich wybory to kwestia trzecio- czy czwartorzędna - mówił kandydat Lewicy na prezydenta.

Biedroń stwierdził też, że jego zdaniem wybory prezydenckie "w ogóle nie powinny się odbywać teraz".

- To nie jest moment na prowadzenie kampanii, wybory, to wszystko, co niestety musimy robić - ubolewał dodając, że jest to efektem próby "wepchnięcia" Andrzeja Dudy do Pałacu Prezydenckiego, na drugą kadencję.

- Ja wolałbym aby te wybory zostały przeniesione na czas, gdy ludzie będą mieli w końcu odrobinę oddechu - mówił kandydat Lewicy na prezydenta.