Trzaskowski: Prokuratora generalnego powinien powoływać prezydent

- Nie może być takiej sytuacji jak dzisiaj, że prokuratura zajmuje się wyłącznie gnębieniem ludzi, a nie wyjaśnia najważniejszych przestępstw. Nie może być tak, że Zbigniew Ziobro używa prokuratury do celów politycznych. Prokuratura musi być silna i musi być niezależna - mówił.

Trzaskowski stwierdził, że nad Pałacem Prezydenckim i instytucjami powołanymi do kontrolowania władzy powiewają białe flagi. - Żadna z afer obecnej władzy nie została wyjaśniona. Właśnie dlatego uważam, że to prezydent Rzeczypospolitej powinien powoływać prokuratora generalnego, który powinien być całkowicie niezależny - oświadczył.

Rafał Trzaskowski ocenił, że dziś służby specjalne są słabe i używane przez ministra Mariusza Kamińskiego "jako oręż do walki politycznej". - W silnym państwie służby specjalne muszą być niezależne i muszą być nadzorowane przez kogoś, kto chce wyjaśniać rzeczywistość - powiedział polityk.

Kandydat zapowiedział także, że w razie zwycięstwa w wyborach powoła w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Rzecznika Kontroli Państwowej. - Prezydent musi mieć instrumenty do tego, żeby kontrolować służby specjalne - stwierdził.

"Prokuratoria Generalna powinna mieć rozszerzone kompetencje"

- Po trzecie uważam, że to prezydent powinien powoływać prezesa Prokuratorii Generalnej, a Prokuratoria Generalna powinna mieć rozszerzone kompetencje tak, żeby badać choćby celowość wydatków spółek Skarbu Państwa i kontrolować to, w jaki sposób te spółki są obsadzane - zaproponował.



- Dzisiaj potrzeba nam silnego, aktywnego prezydenta, który patrzy władzy na ręce i to jest interes nas wszystkich, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne - powiedział Trzaskowski.