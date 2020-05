Kosiniak-Kamysz: Dla Kaczyńskiego Kurski ważniejszy od Dudy Twitter/PSL

- Andrzej Duda kolejny raz został upokorzony. Ten długopis stał się symbolem jego pozycji. To czas, by prezydent się zastanowił, czy to nie Jacek Kurski powinien wystartować w tych wyborach. To na niego mocniej stawia prezes Kaczyński - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.