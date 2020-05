Kaczyński: Ostatni możliwy termin wyborów to 28 czerwca

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne, wspólne: wybory będą przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby podstawowa instytucja demokracji, czyli właśnie wybory, były w Polsce faktem - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że wybory prezydenckie powinny odbyć się nie później niż 28 czerwca. Z kolei Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro zaapelowali do opozycji o odpowiedzialność.

Występując wspólnie, liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę - Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski - wygłosili oświadczenia na temat wyborów prezydenckich. Nie było możliwości zadawania pytań. Poniżej dalsza część artykułu

Kaczyński: Niektórzy chcą, by odrzucić rozwiązania konstytucyjne - Stanął znów w dyskusji publicznej problem terminu wyborów. Wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte, ale okazało się, że niektórzy chcą w dalszym ciągu tego, by odrzucić rozwiązania konstytucyjne, by przyjąć jakiś inny termin - powiedział prezes PiS. Ocenił, że stoją za tym "czysto partykularne interesy". - Z całą pewnością nie jest to interes Polski, no i nie jest to w żadnym razie zgodne z konstytucją - ocenił Jarosław Kaczyński. Były premier wyraził opinię, że ostatni termin, który uniemożliwia sytuację, w której 6 sierpnia (gdy kończy się kadencja Andrzeja Dudy) nowy prezydent nie byłby wybrany i zaprzysiężony, to 28 czerwca. - Jeżeli 28 czerwca odbędą się wybory, to wtedy mimo wykorzystania wszystkich innych terminów, np. przez Sąd Najwyższy, i tak ten akt będzie mógł nastąpić - powiedział.

"Można uznać, że któryś z tych interpretatorów jest np. królem Polski" Zdaniem prezesa PiS, jeśli chodzi o termin wyborów, to nie ma "żadnej możliwości przeprowadzenia jakichś kolejnych zmian". - Ci, którzy to proponują sieją po prostu zamęt i za nic mają konstytucję, niezależnie od tego, że bardzo często się na nią powołują - stwierdził Jarosław Kaczyński. Ja już tutaj nie mówię o interpretacjach, które wskazują na to, że niektórzy czytają konstytucję w ten sposób, że gdyby przyjąć tę metodę, to by można np. uznać, że któryś z tych interpretatorów jest np. królem Polski, bo takie same są podstawy do tego, jak do tego, co oni twierdzą, czyli żadne. Nie ma nawet cienia jakichkolwiek podstaw w przepisach konstytucji by twierdzić np., że marszałek Senatu przejmuje władzę w razie sytuacji, w której nie ma prezydenta, a tego rodzaju twierdzenia także - chociaż mam nadzieję, że to jest margines - padają - powiedział.



Gowin: Mam nadzieję, że liderzy opozycji przestaną się kompromitować Prezes Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin wspomniał o zgłoszonym przez klub PiS projekcie zmiany konstytucji, zakładającym jedną, siedmioletnią kadencję prezydenta i wybory za dwa lata. Przypomniał, że rozmawiał na temat projektu z przedstawicielami opozycji. - Przy tej okazji przekonałem się, że partie opozycyjne są jeszcze bardziej wzajemnie skłócone niż niechętne obozowi Zjednoczonej Prawicy - stwierdził. - Wszystko wskazuje na to, że ta nagła wolta opozycji, próba przesunięcia wyborów na sierpień to element jakichś wojenek w obrębie opozycji - powiedział Gowin. Zaapelował do liderów opozycji, żeby ci "przestali się ośmieszać, żeby przestali grać interesem Polski w imię bardzo partykularnych interesików swoich partii". Lider Porozumienia dodał, że wybory muszą odbyć się w terminie zgodnym z konstytucją. - Mam nadzieję, że liderzy opozycji przywrócą powagę swoim działaniom i przestaną kompromitować się w obliczu polskich obywateli - oświadczył Jarosław Gowin.