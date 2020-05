Jan Lityński do prezydenta Andrzeja Dudy: Podzielił pan rodaków na dobry i zły sort

"Nie zatwierdził Pan sędziów Trybunału Konstytucyjnego prawomocnie wybranych przez Sejm. I wszystkie dalsze Pana posunięcia nosiły te same cechy – działania na rzecz rządzącego obozu, łamanie prawa i Konstytucji. Mam głęboką nadzieję, że ocenią to w przyszłości niezawisłe organa sądownicze wolnej Polski" - napisał Jan Lityński.

"Podobnie jak Pański pryncypał podzielił pan rodaków na dobry i zły sort i w przypływie szczerości stwierdził, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Stał się Pan przedmiotem niezliczonych żartów, co budzi mój sprzeciw, bowiem dotyczą osoby prezydenta wolnej Polski. Jednak żarty te wynikają z poczucia bezsilności i niemożności akceptacji Pańskiego zachowania" - kontynuuje były działacz opozycji.

Lityński uważa, że w ostatnich pięciu latach Polska straciła cały szacunek na arenie międzynarodowej. "Wszystko legło w guzach w wyniku działania obecnego obozu rządzącego. Ma Pan w tym swój niemały udział, by z wielu Pańskich wypowiedzi wymienić tą o „dyktowaniu nam w obcych językach”." - komentuje.

"Obóz rządzący charakteryzuje beztroski stosunek do środków publicznych. Ciepłą rączką rozdaje się dobrze płatne posady swoim pretorianom, przyznaje się milionowe granty. Ze względów ideologiczno-propagandowych planuje się, wzorem PRL-owskich poprzedników wielkie budowle, które muszą w opinii fachowców zakończyć się fiaskiem. Rezygnuje się natomiast z inwestycji w innowacyjność, w szkolnictwo, w naukę" - kontynuuje.

Lityński zwraca również uwagę na sytuację w mediach publicznych i mówi o stosowanej propagandzie. Przypomina o podpisie pod ustawą, która zapewniła mediom publicznym 2 mld złotych.

"Stało się to w wyniku jakiegoś układu, w którym został Pan oszukany, co dowodzi, że nawet własny obóz nie traktuje Pana poważnie. Sączące się dziś kłamstwa i oszczerstwa są nawet bardziej obrzydliwe niż w okresie PRL-u. Tam przynajmniej robili to ludzie nie wybrani w demokratycznych wyborach. Powoduje to niebywałe straty moralne, których naprawa będzie niesłychanie trudna" - wspomina.

"W swych zapędach przedwyborczych idzie Pan jeszcze dalej proponując kolejne obniżenie wieku emerytalnego. To jest polityka całkowicie nieodpowiedzialna i niszcząca dla naszego kraju. Obniżenie wieku emerytalnego oznacza, że emerytury będą coraz większym ciężarem dla przyszłych pokoleń" - dodaje.

"Wchodzące dziś w życie pokolenia będą obarczone coraz większymi ciężarami na odpisy socjalne. I te pokolenia będą przeklinać wasze rządy" - kończy Lityński.